Не прийшов у військкомат — потрапив за ґрати: у Львові судили призовника
У Львівській області Миколаївський районний суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку та не прийшов у військкомат. Суд призначив йому покарання — три роки тюрми.
Про це пише ZAXID.NET.
Чоловіка визнано винним в ухиленні від мобілізації
Як йдеться у вироку суду чоловік раніше не був судимим та має неповнолітню дитину.
"Обвинувачений визнав свою провину, однак відмовився від давання показів. Прокурор клопотав про призначення чоловіку покарання у вигляді трьох років тюрми. Своєю чергою суд підтримав клопотання за фактом в ухиленні від мобілізації", — йдеться у повідомленні.
На вирок ще може бути подана апеляція.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов'язаних за кордон.
Також, ми писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.