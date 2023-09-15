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Не прийшов у військкомат — потрапив за ґрати: у Львові судили призовника

15 вересня 2023 14:07
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Марта Байдака
Журналіст
Не прийшов у військкомат — потрапив за ґрати: у Львові судили призовника
Руки чоловіка за ґратами. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області Миколаївський районний суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку та не прийшов у військкомат. Суд призначив йому покарання — три роки тюрми.

Про це пише ZAXID.NET.

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Як йдеться у вироку суду чоловік раніше не був судимим та має неповнолітню дитину.

"Обвинувачений визнав свою провину, однак відмовився від давання показів. Прокурор клопотав про призначення чоловіку покарання у вигляді трьох років тюрми. Своєю чергою суд підтримав клопотання за фактом в ухиленні від мобілізації", — йдеться у повідомленні.

На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов'язаних за кордон.

Також, ми писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

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