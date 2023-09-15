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Не пришел в военкомат — попал за решетку: во Львове судили призывника

15 сентября 2023 14:07
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Марта Байдака
Журналист
Не пришел в военкомат — попал за решетку: во Львове судили призывника
Руки мужчины за решеткой. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Николаевский районный суд приговорил мужчину, который получил повестку и не пришел в военкомат. Суд назначил ему наказание — три года тюрьмы.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Как говорится в приговоре суда, мужчина ранее не судим и имеет несовершеннолетнего ребенка.

"Обвиняемый признал свою вину, однако отказался от дачи показаний. Прокурор ходатайствовал о назначении мужчине наказания в виде трех лет тюрьмы. В свою очередь суд поддержал ходатайство по факту в уклонении от мобилизации", — говорится в сообщении.

На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники Жовковской окружной прокуратуры задержали 21-летнего жителя Ивано-Франковска. Человек за 5 500 евро переправлял военнообязанных за границу.

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов переправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелицы турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

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