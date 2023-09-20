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Депутата Львовского областного совета осудили на пять лет тюрьмы

20 сентября 2023 13:09
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Марта Байдака
Журналист
Депутата Львовского областного совета осудили на пять лет тюрьмы
Депутат ЛОР Михаил Дзюдзь. Фото: ГПК
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 20 сентября, Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экскеровника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Ежемесячно требовал взятку

Экс начальник Западного межрегионального управления Минюста требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

Михаил Дзюдзя был взят на взятке в 1000 долларов в его последний рабочий день. НАБУ установило, что он требовал и ежемесячно получал взятки от подчиненных ему руководителей тюрем.

Кроме того, уже после разоблачения на взятке Дзюдзя включили в избирательный список Европейской Солидарности на выборах во Львовский облсовет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Николаевский районный суд вынес приговор мужчине, получившему повестку и не пришедшему в военкомат. Суд назначил ему наказание — три года тюрьмы.

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов переправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелицы турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

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