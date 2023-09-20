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Вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ: на Львівщині затримали митників

20 вересня 2023 12:03
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Марта Байдака
Журналіст
Вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ: на Львівщині затримали митників
Затримання працівників митниці працівниками СБУ. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 20 вересня на Львівщині працівники СБУ затримали інспекторів митного посту "Смільниця" під час отримання хабаря. Посадовців  затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей — 200 доларів США та 3 000 тисячі гривень. 

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень

За даними слідства, два інспектори митного поста "Смільниця" вимагали кошти за не створення штучних перешкод при ввезенні товарів для ЗСУ через держкордон.

Знайдені грошу правоохоронцями. Фото: СБУ
Знайдені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ

"В автівках, які блокували посадовці знаходились продукти харчування, а також запчастини для ремонту транспорту військових. Задокументовано щонайменше сім фактів протиправної діяльності інспекторів. Також, під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень", — йдеться у повідомленні.

Двом зловмисникам вже оголошено підозру. Їм  обрано запобіжний захід  — тримання під вартою з правом внесення застави та відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України у Львові викрила прихильника російської ідеології, який публічно закликав атакувати будівлю регіонального відділення Служби безпеки ракетами. Наразі він перебуває за межами України, і на нього видано ордер на арешт.

Також, ми писали, що У Львові поліцейські  затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180  тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито  потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.

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