Вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ: на Львівщині затримали митників
Сьогодні, 20 вересня на Львівщині працівники СБУ затримали інспекторів митного посту "Смільниця" під час отримання хабаря. Посадовців затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей — 200 доларів США та 3 000 тисячі гривень.
Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень
За даними слідства, два інспектори митного поста "Смільниця" вимагали кошти за не створення штучних перешкод при ввезенні товарів для ЗСУ через держкордон.
"В автівках, які блокували посадовці знаходились продукти харчування, а також запчастини для ремонту транспорту військових. Задокументовано щонайменше сім фактів протиправної діяльності інспекторів. Також, під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень", — йдеться у повідомленні.
Двом зловмисникам вже оголошено підозру. Їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави та відсторонено від займаних посад.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України у Львові викрила прихильника російської ідеології, який публічно закликав атакувати будівлю регіонального відділення Служби безпеки ракетами. Наразі він перебуває за межами України, і на нього видано ордер на арешт.
Також, ми писали, що У Львові поліцейські затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180 тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.