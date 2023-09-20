Вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ: на Львівщині затримали митників

Затримання працівників митниці працівниками СБУ. Фото: СБУ

Сьогодні, 20 вересня на Львівщині працівники СБУ затримали інспекторів митного посту "Смільниця" під час отримання хабаря. Посадовців затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей — 200 доларів США та 3 000 тисячі гривень.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

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Під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень

За даними слідства, два інспектори митного поста "Смільниця" вимагали кошти за не створення штучних перешкод при ввезенні товарів для ЗСУ через держкордон.

Знайдені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ

"В автівках, які блокували посадовці знаходились продукти харчування, а також запчастини для ремонту транспорту військових. Задокументовано щонайменше сім фактів протиправної діяльності інспекторів. Також, під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривень", — йдеться у повідомленні.

Двом зловмисникам вже оголошено підозру. Їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави та відсторонено від займаних посад.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України у Львові викрила прихильника російської ідеології, який публічно закликав атакувати будівлю регіонального відділення Служби безпеки ракетами. Наразі він перебуває за межами України, і на нього видано ордер на арешт.

Також, ми писали, що У Львові поліцейські затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180 тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.