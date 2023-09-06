Видурив у жінок 180 тисяч гривень: правоохоронці Львова затримали шахрая

Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google

У Львові поліцейські затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180 тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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За даними слідства, чоловік в один день зібрав у жінок грроші. Одна із жінок передала шахраю 40 тисяч гривень, а інша — 50 тисяч гривень та 2500 доларів США нібито для проведення термінових операцій їх родичам.

Затриманий 21-річний киянин. Фото: Нацполіція Львівщини

"У першому випадку невідомий чоловік зателефонував до потерпілої, жительки Львова та повідомив, що її племінниця потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у цю вигадану історію і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 40 тисяч гривень. У другому — потерпіла, також львів’янка, передала зловмиснику 50 тисяч гривень та 2500 доларів США для проведення термінової операції своїй онучці, яка, за "легендою" шахрая, також потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та була травмована", — йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловіку загрожує — позбавлення волі на строком до трьох років. Досудове розслідування триває.

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