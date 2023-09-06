Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Видурив у жінок 180 тисяч гривень: правоохоронці Львова затримали шахрая arrow

Видурив у жінок 180 тисяч гривень: правоохоронці Львова затримали шахрая

6 вересня 2023 17:02
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Видурив у жінок 180 тисяч гривень: правоохоронці Львова затримали шахрая
Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові поліцейські затримали 21-річного жителя Києва, який шахрайським методом виманив у двох львів'янок 180  тисяч гривень. Чоловік повідомив, що їхні рідні нібито  потрапили у ДТП і їм потрібні гроші на операції.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

Читайте також:

Зловмисник особисто приїжджав по гроші до жінок

За даними слідства, чоловік в один день зібрав у жінок грроші. Одна із жінок передала шахраю 40 тисяч гривень, а інша — 50 тисяч гривень та 2500 доларів США нібито для проведення термінових операцій їх родичам.

Затрмианий 21-річний киянин. Фото: Нацполіція Львівщини
Затриманий 21-річний киянин. Фото: Нацполіція Львівщини

"У першому випадку  невідомий чоловік зателефонував до потерпілої, жительки Львова та повідомив, що її племінниця потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у цю вигадану історію і в подальшому до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 40 тисяч гривень. У другому — потерпіла, також львів’янка, передала зловмиснику 50 тисяч гривень та 2500 доларів США для проведення термінової операції своїй онучці, яка, за "легендою" шахрая, також потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та була травмована", — йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловіку загрожує — позбавлення волі на строком до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області правоохоронці викрили 51-річного мешканця Золочівського району, який через мережу Інтерент ошукав дружину віськовослужбовця. Підозрюваний зараз відбуває покарання у виправній колонії.

Також ми раніше писали, що  працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 тис доларів США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз