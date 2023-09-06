Выманил у женщин 180 тысяч гривен: правоохранители Львова задержали мошенника

Руки мужчины в наручниках. Фото: Google

Во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя Киева, который мошенническим методом выманил у двух львовянок 180 тысяч гривен. Мужчина сообщил, что их родные якобы попали в ДТП и им нужны деньги на операции.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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По данным следствия, мужчина в один день собрал у женщин деньги. Одна из женщин передала мошеннику 40 тысяч гривен, а другая — 50 тысяч гривен и 2500 долларов США якобы для проведения срочных операций их родственникам.

Задержан 21-летний киевлянин. Фото: Нацполиция Львовщины

"В первом случае неизвестный мужчина позвонил потерпевшей, жительнице Львова и сообщил, что ее племянница попала в дорожно-транспортное происшествие, получила травмы и для проведения ей срочной операции необходимы деньги. Женщина поверила в эту вымышленную историю и в дальнейшем к ней домой приехал незнакомец , которому она передала средства в сумме 40 тысяч гривен. Во втором — потерпевшая, также львовянка, передала злоумышленнику 50 тысяч гривен и 2500 долларов США для проведения срочной операции своей внучке, которая, по "легенде" мошенника, также попала в дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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