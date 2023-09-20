Требовали взятки за ввоз товаров для ВСУ: во Львовской области задержали таможенников

Задержание работников таможни. Фото: СБУ

Сегодня, 20 сентября, во Львовской области работники СБУ задержали инспекторов таможенного поста "Смольница" за получение взятки. Чиновников задержали "на горячем" во время очередного получения денег — 200 долларов США и 3 000 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины.

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В ходе следственных действий правоохранители обнаружили у таможенников более 100 тысяч в гривен

По данным следствия, два инспектора таможенного поста "Смольница" требовали средства за не создание искусственных препятствий при ввозе товаров для ВСУ через госграницу.

Найденые деньги правоохранителями. Фото: СБУ

"В автомобилях, которые блокировали чиновники, находились продукты питания, а также запчасти для ремонта транспорта военных. Задокументировано по меньшей мере семь фактов противоправной деятельности инспекторов. Также, во время следственных действий правоохранители обнаружили у таможенников более 100 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Двум злоумышленникам уже объявлено подозрение. Им избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога и отстранено от занимаемых должностей.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности Украины во Львове разоблачила сторонника российской идеологии, который публично призвал атаковать здание регионального отделения Службы безопасности ракетами. Пока он находится за пределами Украины, и на него выдан ордер на арест.

Также мы писали, что во Львове полицейские задержали 21-летнего жителя Киева, который мошенническим методом выманил у двух львовянок 180 тысяч гривен. Муж сообщил, что их родные якобы попали в ДТП и им нужны деньги на операции.