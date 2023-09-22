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Хотела 17 тысяч долларов взятки: во Львовской области задержали офицерку

22 сентября 2023 12:51
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Марта Байдака
Журналист
Офицерку из Львовской области задержали на взятке: подробности
Руки женщины в наручниках: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области задержали офицерку, которая должна была снять двух мужчин с военного учета. За свои "старания" женщина должна была получить 17 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

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Женщину задержали на взятке, как только она вышла на работу из больничного

По предварительной информации, речь идет об отделе ТЦК в Пустомытах. Задержанной офицерке — 36 лет. Она сотрудница отделения рекрутинга, имеет звание лейтенанта. Женщину задержали на взятке, как только она вышла на работу из больничного.

Накануне о задержании сотрудника одного из районных ТЦК по подозрению в получении неправомерной выгоды сообщили во Львовском областном ТЦК и СП. Там заверили, что будут способствовать расследованию, а коррупционеров будут увольнять.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники СБУ задержали инспекторов таможенного поста "Смольница" во время получения взятки. Чиновников задержали "на горячем" во время очередного получения денег  — 200 долларов США и 3 000 тысяч гривен.

Также мы писали, что Верховный Суд подтвердил приговор ВАКС в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества для экскеровника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

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