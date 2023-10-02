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На Львовщине суд вынес приговор старосте села, избивший пенсионерку

2 октября 2023 17:16
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине суд вынес приговор старости села, избившего пенсионерку
Судейский молоток: Фото: ua.depositphotos.com
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Сколевский районный суд вынес приговор старосте Козовского сельсовета, обвиняемого в избиении пенсионерки. После исследования материалов суд оправдал старосту села.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Бил палкой и обзывал

По приговору суда, вынесенному в сентябре 2023 года, стало известно староста села якобы нанес 73-летней пенсионерке телесные повреждения: переломы пальцев, перелом лучевой кости, синяки и ссадины на голове, руках, груди, бедре и голени.

"27 августа 2021 проходил мимо села Кривое и увидел на стадионе привязанную корову. Он взял ее за цепь и повел через школьный двор на центральную дорогу. В это время возле школы появилась владелица коровы, которая позвала животное к себе и корова пошла к ней. Обвиняемый заявляет, что не избивал пенсионерку, а она сама упала на плиту возле школы", — говорится в сообщении.

Потерпевшая в суде утверждала, что строста обзывал ее и избивал деревянной палкой. После этого женщина пришла в магазин и попросила продавца спрятать ее, заявив, что ее избил староста села. Она также позвонила в полицию и впоследствии была госпитализирована в больницу.

Суд оправдал старосту села

После исследования материалов дела суд оправдал старосту села и как в предъявленном обвинении недоказано, что в его деянии есть состав уголовного преступления. На приговор суда может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовском апелляционном суде назначили пять лет заключения и 68 тысяч гривен штрафа депутату Рудковского горсовета Самборского района Михаилу Михняку. Он под видом благотворителей ОО "Корпус содействия армии" занимался перевозкой вискообязанных мужчин за границу.

Также мы писали, что на Львовщине задержали офицерку, которая должна была снять двух мужчин с военного учета. За свои "старания" женщина должна была получить 17 тысяч долларов.

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