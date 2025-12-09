На Львівщині обрали запобіжні заходи фігурантам нападу на артистів Гуцулії

Фігурант в суді. Фото: Нацполіція

У Львівській області трьом фігурантам, які побили артистів ансамблю "Гуцулія", обрали запобіжні заходи. Відомо, що одного з них взяли під варту.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у вівторок, 9 грудня.

Реклама

Читайте також:

Покарання за напад на артистів ансамблю "Гуцулія"

Правоохоронці після бійки оголосили чотирьом жителям Шептицького віком 17, 18, 20 і 21 рік про підозри у хуліганстві, а 20-річному також в опорі працівникові правоохоронного органу.

Правоохоронці та фігурант. Фото: Нацполіція

Максимальним покаранням, яке передбачене санкціями статей, є позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фігурант в суді. Фото: Нацполіція

"Шептицький міський суд задовольнив клопотання слідчих та обрав 20-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а жителям Шептицького віком 17 і 18 років запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту", — йдеться у повідомленні.

Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція

Наразі місцеперебування четвертого фігуранта — 21-річного жителя Шептицького — встановлюється.

Після затримання підозрюваного доставлять до суду для визначення запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Судове засідання. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія", які поверталися додому та зупинилися на заправці.

Раніше в Одесі чоловік влаштував стрілянину в дворі багатоповерхівки та вдарив жінку. Фігуранту оголосили підозру.