Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Побиття артистів "Гуцулії" — фігурантам обрали запобіжні заходи

Побиття артистів "Гуцулії" — фігурантам обрали запобіжні заходи

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 18:42
На Львівщині обрали запобіжні заходи фігурантам нападу на артистів Гуцулії
Фігурант в суді. Фото: Нацполіція

У Львівській області трьом фігурантам, які побили артистів ансамблю "Гуцулія", обрали запобіжні заходи. Відомо, що одного з них взяли під варту.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у вівторок, 9 грудня.

Реклама
Читайте також:

Покарання за напад на артистів ансамблю "Гуцулія"

Правоохоронці після бійки оголосили чотирьом жителям Шептицького віком 17, 18, 20 і 21 рік про підозри у хуліганстві, а 20-річному також в опорі працівникові правоохоронного органу.

Покарання за напад на артистів ансамблю "Гуцулія"
Правоохоронці та фігурант. Фото: Нацполіція

Максимальним покаранням, яке передбачене санкціями статей, є позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Напад на артистів "Гуцулія"
Фігурант в суді. Фото: Нацполіція

"Шептицький міський суд задовольнив клопотання слідчих та обрав 20-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а жителям Шептицького віком 17 і 18 років запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту", — йдеться у повідомленні.

Судове засідання
Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція

Наразі місцеперебування четвертого фігуранта — 21-річного жителя Шептицького — встановлюється. 

Після затримання підозрюваного доставлять до суду для визначення запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Суд у Львові
Судове засідання. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія", які поверталися додому та зупинилися на заправці.

Раніше в Одесі чоловік влаштував стрілянину в дворі багатоповерхівки та вдарив жінку. Фігуранту оголосили підозру.

бійка суд напад Львівська область Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації