На Львівщині обрали запобіжні заходи фігурантам нападу на артистів Гуцулії

Побиття артистів "Гуцулії" — фігурантам обрали запобіжні заходи
У Львівській області трьом фігурантам, які побили артистів ансамблю "Гуцулія", обрали запобіжні заходи. Відомо, що одного з них взяли під варту.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у вівторок, 9 грудня.
Покарання за напад на артистів ансамблю "Гуцулія"
Правоохоронці після бійки оголосили чотирьом жителям Шептицького віком 17, 18, 20 і 21 рік про підозри у хуліганстві, а 20-річному також в опорі працівникові правоохоронного органу.
Максимальним покаранням, яке передбачене санкціями статей, є позбавлення волі на строк до чотирьох років.
"Шептицький міський суд задовольнив клопотання слідчих та обрав 20-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а жителям Шептицького віком 17 і 18 років запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту", — йдеться у повідомленні.
Наразі місцеперебування четвертого фігуранта — 21-річного жителя Шептицького — встановлюється.
Після затримання підозрюваного доставлять до суду для визначення запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Львівщині напали на артистів ансамблю "Гуцулія", які поверталися додому та зупинилися на заправці.
