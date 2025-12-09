Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Избиение артистов "Гуцулии" — фигурантам избрали меры пресечения

Избиение артистов "Гуцулии" — фигурантам избрали меры пресечения

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 18:42
На Львовщине избрали меры пресечения фигурантам нападения на артистов Гуцулии
Фигурант в суде. Фото: Нацполиция

Во Львовской области трем фигурантам, которые избили артистов ансамбля "Гуцулия", избрали меры пресечения. Известно, что одного из них взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области во вторник, 9 декабря.

Реклама
Читайте также:

Наказание за нападение на артистов ансамбля "Гуцулия"

Правоохранители после драки объявили четырем жителям Шептицкого в возрасте 17, 18, 20 и 21 год о подозрениях в хулиганстве, а 20-летнему также в сопротивлении работнику правоохранительного органа.

Покарання за напад на артистів ансамблю "Гуцулія"
Правоохранители и фигурант. Фото: Нацполиция

Максимальным наказанием, которое предусмотрено санкциями статей, является лишение свободы на срок до четырех лет.

Напад на артистів "Гуцулія"
Фигурант в суде. Фото: Нацполиция

"Шептицкий городской суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал 20-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а жителям Шептицкого в возрасте 17 и 18 лет меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Судове засідання
Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Сейчас местонахождение четвертого фигуранта — 21-летнего жителя Шептицкого — устанавливается.

После задержания подозреваемого доставят в суд для определения меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Суд у Львові
Судебное заседание. Фото: Нацполиция

Напомним, на Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия", которые возвращались домой и остановились на заправке.

Ранее в Одессе мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки и ударил женщину. Фигуранту объявили подозрение.

драка суд нападение Львовская область Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации