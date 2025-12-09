На Львовщине избрали меры пресечения фигурантам нападения на артистов Гуцулии

Избиение артистов "Гуцулии" — фигурантам избрали меры пресечения
Во Львовской области трем фигурантам, которые избили артистов ансамбля "Гуцулия", избрали меры пресечения. Известно, что одного из них взяли под стражу.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области во вторник, 9 декабря.
Наказание за нападение на артистов ансамбля "Гуцулия"
Правоохранители после драки объявили четырем жителям Шептицкого в возрасте 17, 18, 20 и 21 год о подозрениях в хулиганстве, а 20-летнему также в сопротивлении работнику правоохранительного органа.
Максимальным наказанием, которое предусмотрено санкциями статей, является лишение свободы на срок до четырех лет.
"Шептицкий городской суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал 20-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а жителям Шептицкого в возрасте 17 и 18 лет меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.
Сейчас местонахождение четвертого фигуранта — 21-летнего жителя Шептицкого — устанавливается.
После задержания подозреваемого доставят в суд для определения меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия", которые возвращались домой и остановились на заправке.
