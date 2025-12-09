На Львовщине избрали меры пресечения фигурантам нападения на артистов Гуцулии

Фигурант в суде. Фото: Нацполиция

Во Львовской области трем фигурантам, которые избили артистов ансамбля "Гуцулия", избрали меры пресечения. Известно, что одного из них взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области во вторник, 9 декабря.

Наказание за нападение на артистов ансамбля "Гуцулия"

Правоохранители после драки объявили четырем жителям Шептицкого в возрасте 17, 18, 20 и 21 год о подозрениях в хулиганстве, а 20-летнему также в сопротивлении работнику правоохранительного органа.

Правоохранители и фигурант. Фото: Нацполиция

Максимальным наказанием, которое предусмотрено санкциями статей, является лишение свободы на срок до четырех лет.

Фигурант в суде. Фото: Нацполиция

"Шептицкий городской суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал 20-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а жителям Шептицкого в возрасте 17 и 18 лет меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Сейчас местонахождение четвертого фигуранта — 21-летнего жителя Шептицкого — устанавливается.

После задержания подозреваемого доставят в суд для определения меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Судебное заседание. Фото: Нацполиция

Напомним, на Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия", которые возвращались домой и остановились на заправке.

