Поблизу Львова чоловік впав у чотириметровий котлован
У Пустомитах Львівської області чоловік впав у чотириметровий котлован. Він отримав значні травми та у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили в ДСНС Львівської області.
Що відомо про подію
Рятувальники розповіли, що ввечері 1 січня їм надійшло повідомлення про падіння чоловіка у котлован глибиною чотири метри. Подія трапилася у Пустомитах, на вулиці Спортивна Львівського району, на відкритій території.
"Працівники ДСНС за допомогою приставної драбини та нош витягнули потерпілого чоловіка з котловану та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Травмованого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Пустомитівську лікарню", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно суд Львова покарав шахрайку, яка за 3000 доларів обіцяла чоловікові втекти за кордон.
Читайте Новини.LIVE!