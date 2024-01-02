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Поблизу Львова чоловік впав у чотириметровий котлован

2 січня 2024 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу Львова чоловік впав у чотириметровий котлован
Машина рятувальників. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Пустомитах Львівської області чоловік впав у чотириметровий котлован. Він отримав значні травми та у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС Львівської області

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Що відомо про подію

Рятувальники розповіли, що ввечері 1 січня їм надійшло повідомлення про падіння чоловіка у котлован глибиною чотири метри. Подія трапилася у Пустомитах, на вулиці Спортивна Львівського району, на відкритій території.

"Працівники ДСНС за допомогою приставної драбини та нош витягнули потерпілого чоловіка з котловану та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Травмованого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Пустомитівську лікарню", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, нещодавно суд Львова покарав шахрайку, яка за 3000 доларів обіцяла чоловікові втекти за кордон. 

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