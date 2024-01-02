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Вблизи Львова мужчина упал в четырехметровый котлован

2 января 2024 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вблизи Львова мужчина упал в четырехметровый котлован
Спасательная машина. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Пустомытах Львовской области мужчина упал в четырехметровый котлован. Он получил значительные травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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Что известно о событии

Спасатели рассказали, что вечером 1 января им поступило сообщение о падении мужчины в котлован глубиной в четыре метра. Событие произошло в Пустомытах на улице Спортивная Львовского района на открытой территории.

"Работники ГСЧС с помощью приставной лестницы и ношей вытащили пострадавшего мужчину из котлована и передали работникам скорой медицинской помощи. Травмированный в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Пустомытовскую больницу", — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно суд Львова наказал мошенницу, которая за 3000 долларов обещала мужчине бежать за границу.

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