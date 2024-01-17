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Поблизу Львова трапилась ДТП — рух авто ускладнений

17 січня 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу Львова трапилась ДТП — рух авто ускладнений
ДТП поблизу Львова. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні неподалік Львова трапилася ДТП за участю, як мінімум, двох автівок. Наразі рух транспорту ускладнений.

Про це повідомив керівник транспортної комісії Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своїх соцмережах. 

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ДТП біля Львова

Зінкевич розповів, що на вʼїзді у Пустомити, що біля Львова, сталась ДТП. На місце події вже приїхали правоохоронці. 

"Наразі рух ускладнено. Інформації щодо постраждалих немає", — йдеться у повідомленні. 

Інші ДТП на цьому тижні

Через погодні умови, зокрема ожеледиці та снігу, кількість ДТП збільшилась. Так, 14 січня, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина. 

Вже вранці 15 січня потрійна аварія сталася на мосту Патона у Києві. Через це на даній ділянці ускладнено дорожній рух. За попередньою інформацією, ДТП минулася без серйозних травм для учасників. 

А 13 січня ДТП трапилася у Львівській області. Поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автівки. 

Нагадаємо, на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника. 

ДТП
поліція
авто
Львівська область
водії

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