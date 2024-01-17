Поблизу Львова трапилась ДТП — рух авто ускладнений

ДТП поблизу Львова. Фото: скриншот з відео

Сьогодні неподалік Львова трапилася ДТП за участю, як мінімум, двох автівок. Наразі рух транспорту ускладнений.

Про це повідомив керівник транспортної комісії Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своїх соцмережах.

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Зінкевич розповів, що на вʼїзді у Пустомити, що біля Львова, сталась ДТП. На місце події вже приїхали правоохоронці.

"Наразі рух ускладнено. Інформації щодо постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Інші ДТП на цьому тижні

Через погодні умови, зокрема ожеледиці та снігу, кількість ДТП збільшилась. Так, 14 січня, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Вже вранці 15 січня потрійна аварія сталася на мосту Патона у Києві. Через це на даній ділянці ускладнено дорожній рух. За попередньою інформацією, ДТП минулася без серйозних травм для учасників.

А 13 січня ДТП трапилася у Львівській області. Поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автівки.

Нагадаємо, на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.