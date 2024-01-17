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Вблизи Львова произошло ДТП — движение авто затруднено

17 января 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вблизи Львова произошло ДТП — движение авто затруднено
ДТП вблизи Львова. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня недалеко от Львова произошло ДТП с участием, как минимум, двух автомобилей. В настоящее время движение транспорта затруднено.

Об этом сообщил руководитель транспортной комиссии Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своих соцсетях.

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ДТП возле Львова

Зинкевич рассказал, что на въезде в Пустомыты возле Львова произошло ДТП. На место происшествия уже приехали правоохранители.

"Пока движение затруднено. Информации о пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Другие ДТП на этой неделе

Из-за погодных условий, в частности гололеда и снега, количество ДТП увеличилось. Так, 14 января, в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе Харьков — Сумы. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Утром 15 января тройная авария произошла на мосту Патона в Киеве. Из-за этого на данном участке усложнено дорожное движение. По предварительной информации, ДТП прошло без серьезных травм для участников.

А 13 января ДТП произошло во Львовской области. Вблизи города Винники на автодороге Киев-Чоп столкнулись автомобили.

Напомним, в Киевской области водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нарушителя.

ДТП
полиция
авто
Львовская область
водители

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