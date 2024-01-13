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На Львівщині сталася ДТП — є постраждалі

13 січня 2024 16:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині сталася ДТП — є постраждалі
Місце ДТП у Львівській області. Фото: Патрульна поліція Львівщини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Львівщині сталася ДТП з постраждалими сьогодні, 13 січня. Як відомо, аварію зафіксували поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

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Що відомо про ДТП у Львівській області 13 січня

Зазначається, що на цій дорозі рух було перекрито. На місці ДТП працювали всі необхідні служби.

аварія у Львівській області з постраждалими 13 січня
Місце ДТП у Львівській області. Фото: Патрульна поліція Львівщини

"Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте складні погодні умови і будьте вкрай уважними та обережними на дорозі!" — наголосили у повідомленні.

Проте вже о 15:58 стало відомо, що рух на цій ділянці дороги було відновлено. 

аварія у Львівській області з постраждалими 13 січня
Скриншот допису з Telegram Патрульної поліції України

Безпека дітей під час поїздок

Крім того, поліцейські Львівщини раніше нагадали, що в зимовий період потрібно краще дбати про безпеку своїх дітей під час автомобільних поїздок.

"Під час перевезення дітей в автомобілях, особливо взимку, коли на дорогах трапляються ділянки з ожеледицею, не забувайте про дитячі автокрісла, адже цe — засіб пасивної бeзпeки, використання якого є одним з найбільш eфeктивних способів уникнути травм під час поїздки. Окрім того, вони допомагають малюкові комфортно перенести подорож, а водії можуть повністю зосередитися на керуванні транспортним засобом. Також діти змалку звикають до безпечної поведінки в авто", — наголосили у повідомленні. 

аварія у Львівській області з постраждалими 13 січня
Скриншот допису з Facebook Поліції Львівської області 

Нагадаємо, в одному із населених пунктів Дрогобицького району Львівської області сталася серйозна ДТП 12 січня. Внаслідок цього інциденту, водій автомобіля марки "Пежо" наїхав на 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу велосипедом. Недовго думаючи, водій утік із місця аварії.

ДТП
аварія
поліція
Львівська область
люди

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