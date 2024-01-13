На Львівщині сталася ДТП — є постраждалі
На Львівщині сталася ДТП з постраждалими сьогодні, 13 січня. Як відомо, аварію зафіксували поблизу міста Винники на автодорозі Київ-Чоп.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.
Що відомо про ДТП у Львівській області 13 січня
Зазначається, що на цій дорозі рух було перекрито. На місці ДТП працювали всі необхідні служби.
"Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте складні погодні умови і будьте вкрай уважними та обережними на дорозі!" — наголосили у повідомленні.
Проте вже о 15:58 стало відомо, що рух на цій ділянці дороги було відновлено.
Безпека дітей під час поїздок
Крім того, поліцейські Львівщини раніше нагадали, що в зимовий період потрібно краще дбати про безпеку своїх дітей під час автомобільних поїздок.
"Під час перевезення дітей в автомобілях, особливо взимку, коли на дорогах трапляються ділянки з ожеледицею, не забувайте про дитячі автокрісла, адже цe — засіб пасивної бeзпeки, використання якого є одним з найбільш eфeктивних способів уникнути травм під час поїздки. Окрім того, вони допомагають малюкові комфортно перенести подорож, а водії можуть повністю зосередитися на керуванні транспортним засобом. Також діти змалку звикають до безпечної поведінки в авто", — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, в одному із населених пунктів Дрогобицького району Львівської області сталася серйозна ДТП 12 січня. Внаслідок цього інциденту, водій автомобіля марки "Пежо" наїхав на 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу велосипедом. Недовго думаючи, водій утік із місця аварії.
Читайте Новини.LIVE!