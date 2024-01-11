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П'яна ДТП у Львові зі смертельними наслідками — нові деталі справи

11 січня 2024 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
П'яна ДТП у Львові зі смертельними наслідками — нові деталі справи
ДТП у місті. Фот ілюстративне: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові судитимуть чоловіка, який у серпні 2023 року скоїв смертельну ДТП. Він, будучи у нетверезому стані, не впорався з керуванням, що призвело до загибелі його пасажира. 

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура

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Як відомо, аварія сталася на автодорозі Київ — Чоп у серпні 2023 року. Водій автомобіля, 37-річний житель Золочівщини, був у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з кермуванням. В результаті цього авто з'їхало у меліоративний канал та в’їхало у дерево.

Пасажир, 37-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. 

Так, справу обвинуваченого водія скерували до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою. 

Нагадаємо, на Львівщині на трасі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими: там зіткнулися автобус та мікроавтобус. Внаслідок автопригоди були певні ускладнення руху.

Додамо, на Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доправили до медичного закладу. 

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Львів
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водії

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