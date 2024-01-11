П'яна ДТП у Львові зі смертельними наслідками — нові деталі справи
У Львові судитимуть чоловіка, який у серпні 2023 року скоїв смертельну ДТП. Він, будучи у нетверезому стані, не впорався з керуванням, що призвело до загибелі його пасажира.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Деталі смертельної ДТП у Львові
Як відомо, аварія сталася на автодорозі Київ — Чоп у серпні 2023 року. Водій автомобіля, 37-річний житель Золочівщини, був у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з кермуванням. В результаті цього авто з'їхало у меліоративний канал та в’їхало у дерево.
Пасажир, 37-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Так, справу обвинуваченого водія скерували до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою.
Нагадаємо, на Львівщині на трасі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими: там зіткнулися автобус та мікроавтобус. Внаслідок автопригоди були певні ускладнення руху.
Додамо, на Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доправили до медичного закладу.
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