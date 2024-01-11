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Під Львовом сталася ДТП з потерпілими — де ускладнений рух транспорту

11 січня 2024 09:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Під Львовом сталася ДТП з потерпілими — де ускладнений рух транспорту
Наслідки ДТП. Фото: патрульна поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині на трасі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими: там зіткнулися автобус та мікроавтобус. Внаслідок автопригоди є певні ускладнення руху.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області

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"На 612 км автодороги М-06 Київ —Чоп, в населеному пункті Добряни сталася ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні. 

Судячи з фото, ймовірно, зіткнулися автобус та мікроавтобус. 

Внаслідок автопригоди рух в обох напрямках перекритий для вантажівок, для легкових автомобілів поліцейські забезпечили реверсний рух.

Водіїв закликають врахувати дану інформацію під час планування маршруту своїх поїздок. 

Нагадаємо, на Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доправили до медичного закладу. 

Додамо, у Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення. 

ДТП
Львів
дороги
Львівська область
водії

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