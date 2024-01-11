Под Львовом произошло ДТП с пострадавшими — где затруднено движение транспорта
Во Львовской области на трассе Киев — Чоп произошло ДТП с пострадавшими: там столкнулись автобус и микроавтобус. В результате автопроисшествия есть определенные усложнения движения.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Где произошло ДТП и образовалась пробка во Львове
"На 612 км автодороги М-06 Киев — Чоп, в населенном пункте Добряны произошло ДТП с пострадавшими", — говорится в сообщении.
Судя по фото, вероятно, столкнулись автобус и микроавтобус.
В результате аварии движение в обоих направлениях перекрыто для грузовиков, для легковых автомобилей полицейские обеспечили реверсное движение.
Водителей призывают учесть данную информацию при планировании маршрута своих поездок.
Напомним, во Львовской области мужчина наехал на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение.
Добавим, во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.
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