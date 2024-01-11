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Пьяное ДТП во Львове со смертельным исходом — новые детали дела

11 января 2024 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пьяное ДТП во Львове со смертельным исходом — новые детали дела
ДТП в городе. Фото иллюстративное: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове будут судить мужчину, который в августе 2023 года совершил смертельное ДТП. Он, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, что привело к гибели его пассажира.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Как известно, авария произошла на автодороге Киев — Чоп в августе 2023 года. Водитель автомобиля, 37-летний житель Золочевщины, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате этого автомобиль съехал в мелиоративный канал и въехал в дерево.

Пассажир, 37-летний мужчина, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Так, дело обвиняемого водителя направили в суд. Пока фигурант находится под стражей.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев — Чоп произошло ДТП с пострадавшими: там столкнулись автобус и микроавтобус. В результате происшествия были определенные усложнения движения.

Добавим, во Львовской области мужчина наехал на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение.

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Львов
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