Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині водій легковика збив пішохода та втік з місця ДТП arrow

На Львівщині водій легковика збив пішохода та втік з місця ДТП

13 січня 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині водій легковика збив пішохода та втік з місця ДТП
ДТП на Львівщині Фото: поліція Львівської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В одному із населених пунктів Дрогобицького району Львівської області сталася серйозна ДТП, що сталася 12 січня. Внаслідок цього інциденту, водій автомобіля марки "Пежо" наїхав на 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу велосипедом. Недовго думаючи, водій утік із місця аварії.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:

Водій легковика збив пішохода та втік з місця ДТП

Відомо, що жертва ДТП зазнала тяжких травм, які згодом призвели до його смерті в медичному закладі. У доповіді зазначено, що водій перебував під впливом алкоголю та після зіткнення залишив місце події, не надавши допомоги постраждалому.

Співробітники поліції, включаючи криміналістів та слідчих, негайно розпочали розшук винуватця аварії.

ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині Фото: поліція Львівської області

В результаті проведених оперативних заходів поліція встановила особу водія — 27-річного жителя Дрогобича, який керував автомобілем у нетверезому стані. У ході розслідування було знайдено та вилучено автомобіль, а винуватця ДТП було затримано.

поліція
Повідомлення поліції Львівщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ — Чоп сталася ДТП із постраждалими: там зіткнулися автобус та мікроавтобус. Внаслідок події були певні ускладнення руху.

Додамо, на Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доставили до медичного закладу.

ДТП
НП
велосипеди
аварія
Львів
дороги
авто
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі