На Львівщині водій легковика збив пішохода та втік з місця ДТП

ДТП на Львівщині Фото: поліція Львівської області

В одному із населених пунктів Дрогобицького району Львівської області сталася серйозна ДТП, що сталася 12 січня. Внаслідок цього інциденту, водій автомобіля марки "Пежо" наїхав на 55-річного чоловіка, який перетинав дорогу велосипедом. Недовго думаючи, водій утік із місця аварії.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Відомо, що жертва ДТП зазнала тяжких травм, які згодом призвели до його смерті в медичному закладі. У доповіді зазначено, що водій перебував під впливом алкоголю та після зіткнення залишив місце події, не надавши допомоги постраждалому.

Співробітники поліції, включаючи криміналістів та слідчих, негайно розпочали розшук винуватця аварії.

ДТП на Львівщині Фото: поліція Львівської області

В результаті проведених оперативних заходів поліція встановила особу водія — 27-річного жителя Дрогобича, який керував автомобілем у нетверезому стані. У ході розслідування було знайдено та вилучено автомобіль, а винуватця ДТП було затримано.

Повідомлення поліції Львівщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ — Чоп сталася ДТП із постраждалими: там зіткнулися автобус та мікроавтобус. Внаслідок події були певні ускладнення руху.

Додамо, на Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доставили до медичного закладу.