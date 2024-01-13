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На Львовщине водитель легковушки сбил пешехода и сбежал с места ДТП

13 января 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Львовщине водитель легковушки сбил пешехода и сбежал с места ДТП
ДТП на Львовщине. Фото: полиция Львовской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В одном из населённых пунктов Дрогобычского района Львовской области произошло серьёзное ДТП, произошедшее 12 января. В результате этого инцидента, водитель автомобиля марки "Пежо" наехал на 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу на велосипеде. Недолго думая, водитель сбежал с места аварии.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Известно, что жертва ДТП получила тяжёлые травмы, которые впоследствии привели к его смерти в медицинском учреждении. В докладе указано, что водитель находился под воздействием алкоголя и после столкновения покинул место происшествия, не оказав помощь пострадавшему.

Сотрудники полиции, включая криминалистов и следователей, немедленно приступили к розыску виновника аварии. 

ДТП на Львощине
ДТП на Львовщине. Фото: полиция Львовской области

В результате проведённых оперативных мероприятий, полиция установила личность водителя — 27-летнего жителя Дрогобыча, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В ходе расследования был найден и изъят автомобиль, а виновник ДТП был задержан.

полиция
Сообщение полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области на трассе Киев — Чоп произошло ДТП с пострадавшими: там столкнулись автобус и микроавтобус. В результате происшествия были определенные усложнения движения.

Добавим, во Львовской области мужчина наехал на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение.

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