Во Львовской области произошло ДТП — есть пострадавшие

Место ДТП во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими сегодня, 13 января. Как известно, аварию зафиксировали вблизи города Винники на автодороге Киев-Чоп.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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Отмечается, что на этой дороге движение было перекрыто. На месте ДТП работали все необходимые службы.

Место ДТП во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"Патрульные организовали реверсное движение. Учтите сложные погодные условия и будьте очень внимательны и осторожны на дороге!" — отметили в сообщении.

Однако уже в 15:58 стало известно, что движение по этому участку дороги было возобновлено.

Скриншот сообщения из Telegram Патрульной полиции Украины

Безопасность детей во время поездок

Кроме того, полицейские Львовской области ранее напомнили, что в зимний период нужно лучше заботиться о безопасности своих детей во время автомобильных поездок.

"При перевозке детей в автомобилях, особенно зимой, когда на дорогах случаются участки с гололедом, не забывайте о детских автокреслах, ведь это - средство пассивной безопасности, использование которого является одним из самых эффективных способов избежать травм во время поездки. Кроме того, они помогают малышу комфортно перенести путешествие, а водители могут полностью сосредоточиться на управлении транспортным средством. Также дети с детства привыкают к безопасному поведению в авто", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Полиции Львовской области

Напомним, в одном из населенных пунктов Дрогобычского района Львовской области произошло серьезное ДТП 12 января. В результате этого инцидента водитель автомобиля марки "Пежо" наехал на 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу велосипедом. Недолго думая, водитель скрылся с места аварии.