Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі
У селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Поблизу Львова сталася автотроща
Як попередньо встановили поліцейські, позашляховик Honda CR-V, яким керував 63-річний мешканець Рави-Руської, та легковик BMW 740 під керуванням 41-річного мешканця одного з сіл Львівського району здійснили лобове зіткнення.
Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва керманичі загинули на місці аварії.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.
Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода, через що потерпіла загинула на місці.
Читайте Новини.LIVE!