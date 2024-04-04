Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі

Поліцейські на місті аварії. Фото: Національна поліція

У селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Знищений позашляховик. Джерело: Національна поліція

Як попередньо встановили поліцейські, позашляховик Honda CR-V, яким керував 63-річний мешканець Рави-Руської, та легковик BMW 740 під керуванням 41-річного мешканця одного з сіл Львівського району здійснили лобове зіткнення.

Знищений легковик. Джерело: Національна поліція

Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва керманичі загинули на місці аварії.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода, через що потерпіла загинула на місці.