Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі arrow

Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі

4 квітня 2024 18:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі
Поліцейські на місті аварії. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна дорожня-транспортна пригода. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці. 

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:

Поблизу Львова сталася автотроща

Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі
Знищений позашляховик. Джерело: Національна поліція

Як попередньо встановили поліцейські, позашляховик Honda CR-V, яким керував 63-річний мешканець Рави-Руської, та легковик BMW 740 під керуванням 41-річного мешканця одного з сіл Львівського району здійснили лобове зіткнення. 

Поблизу Львова трапилась моторошна ДТП — є загиблі
Знищений легковик. Джерело: Національна поліція

Від отриманих внаслідок ДТП травм обидва керманичі загинули на місці аварії.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. 

Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода, через що потерпіла загинула на місці.

ДТП
смерть
Львів
авто
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК