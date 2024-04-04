Вблизи Львова произошло жуткое ДТП — есть погибшие

Полицейские в городе аварии. Фото: Национальная полиция

В селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Уничтоженный внедорожник. Источник: Национальная полиция

Как предварительно установили полицейские, внедорожник Honda CR-V, которым управлял 63-летний житель Равы-Русской, и легковушка BMW 740 под управлением 41-летнего жителя одного из сел Львовского района провели лобовое столкновение.

Уничтоженный легковой автомобиль. Источник: Национальная полиция

От полученных в результате ДТП травм оба вождя погибли на месте аварии.

Напомним, что в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Также мы писали о том, что в Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода , из-за чего потерпевшая погибла на месте.