Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Рятувальники ГУ ДСНС України у Львівській області ліквідували пожежу в ресторані "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". На місце події приїхало декілька пожежних машин та карет швидкої допомоги.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Пожежу в ресторані "Реберня" ліквідовано
Вогнеборці ліквідували займання на даху з використанням пожежної драбини. За отриманою інформацією від рятувальників, серед відвідувачів та персоналу немає постраждалих. При цьому, причини займання досі встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні увечері, у центрі Львова загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". А у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.
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