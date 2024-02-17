Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE

Ліквідація пожежі у львівському ресторані "Реберня". Фото: Новини.LIVE

Рятувальники ГУ ДСНС України у Львівській області ліквідували пожежу в ресторані "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". На місце події приїхало декілька пожежних машин та карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Пожежу в ресторані "Реберня" ліквідовано

Машина "швидкої допомоги" на місці займання. Джерело: Новини.LIVE

Вогнеборці ліквідували займання на даху з використанням пожежної драбини. За отриманою інформацією від рятувальників, серед відвідувачів та персоналу немає постраждалих. При цьому, причини займання досі встановлюються.

Вогнеборці ДСНС. Джерело: Новини.LIVE

Пожежні машини ДСНС. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні увечері, у центрі Львова загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". А у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав.