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Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE

17 лютого 2024 02:17
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Ілля Рябінін
редактор
Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Ліквідація пожежі у львівському ресторані "Реберня". Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рятувальники ГУ ДСНС України у Львівській області ліквідували пожежу в ресторані "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". На місце події приїхало декілька пожежних машин та карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Пожежу в ресторані "Реберня" ліквідовано

Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Машина "швидкої допомоги" на місці займання. Джерело: Новини.LIVE

Вогнеборці ліквідували займання на даху з використанням пожежної драбини. За отриманою інформацією від рятувальників, серед відвідувачів та персоналу немає постраждалих. При цьому, причини займання досі встановлюються. 

Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Вогнеборці ДСНС. Джерело: Новини.LIVE
Подробиці пожежі в ресторані "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Пожежні машини ДСНС. Джерело: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні увечері, у центрі Львова загорівся ресторан "Реберня", який розташований під музеєм "Арсенал". А у Солом'янському районі Києва трапилася пожежа в одній із гімназій. Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали, ніхто не постраждав. 

Львів
пожежа
Україна
пожежна небезпека
ресторани

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