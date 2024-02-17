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Подробности пожара в ресторане "Реберня" — репортаж Новини.LIVE

17 февраля 2024 02:17
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Илья Рябинин
редактор
Подробности пожара в ресторане "Реберня" — репортаж Новини.LIVE
Ликвидация пожара во львовском ресторане "Реберня". Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели ГУ ГСЧС Украины во Львовской области ликвидировали пожар в ресторане "Реберня", расположенном под музеем "Арсенал". На место происшествия приехали несколько пожарных машин и карет скорой помощи.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Пожар в ресторане "Реберня" ликвидирован

Подробности пожара в ресторане "Реберня" - репортаж Новости.LIVE
Машина скорой помощи на месте возгорания. Источник: Новини.LIVE

Пожарные ликвидировали возгорание на крыше с использованием пожарной лестницы. По полученной информации от спасателей, среди посетителей и персонала нет пострадавших. При этом причины возгорания до сих пор устанавливаются.

Подробности пожара в ресторане "Реберня" - репортаж Новости.LIVE
Пожарные ГСЧС. Источник: Новини.LIVE
Подробности пожара в ресторане "Реберня" - репортаж Новости.LIVE
Пожарные машины ГСЧС. Источник: Новини.LIVE

Напомним, сегодня вечером, в центре Львова загорелся ресторан "Реберня", расположенный под музеем "Арсенал". А в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из гимназий. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали, никто не пострадал.

Львов
пожар
Украина
пожарная опасность
рестораны

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