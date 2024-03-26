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Пограбували банк та тікали з міста — у Львові поліція затримала злодіїв

26 березня 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пограбували банк та тікали з міста — у Львові поліція затримала злодіїв
Затримання зловмисника, який пограбував банк. Фото: facebook/lvivpolice
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Двоє чоловіків у вівторок, 26 березня, пограбували банк у Львові та намагалися втекти з міста. Правоохоронці швидко зреагували та затримали злодіїв, які мали із собою цікавий набір речей.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області

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У поліції розповіли, що у вівторок, 26 березня, зранку до них надійшло повідомлення про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо двоє чоловіків у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та хотіли виїхати з міста.  

Однак правоохоронці швидко зреагували та усі екіпажі вирушили на перехоплення грабіжників. 

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Затримання зловмисника, який пограбував банк. Фото: facebook/lvivpolice
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Затримання зловмисника, який пограбував банк. Фото: facebook/lvivpolice

"Один із наших екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте за декілька хвилин особи покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій. Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків грабіжників у них виявили радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби. 

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Вкрадені гроші. Фото: facebook/lvivpolice
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Сумки з грошима та іншими речами загарбників. Фото: facebook/lvivpolice

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зазначається, що, попри те, що вони були одягнені у військову форму, відношення до військових вони не мають.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали зловмисників, які вчинили розбій, грабежі та катували людей під виглядом поліцейських. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. 

Крім того, у Львівській області викрили цілу схему незаконного привласнення коштів. Двоє чоловіків розікрали 44 мільйони гривень, які мали йти на реконструкцію будівель одного з військових містечок області.

Львів
поліція
гроші
банки
пограбування

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