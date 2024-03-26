Ограбили банк и бежали из города — во Львове полиция задержала воров

Задержание злоумышленника, ограбившего банк. Фото: facebook/lvivpolice

Двое мужчин во вторник, 26 марта, ограбили банк во Львове и пытались сбежать из города. Правоохранители быстро среагировали и задержали воров, у которых был интересный набор вещей.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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В полиции рассказали, что во вторник, 26 марта, утром в них поступило сообщение о краже из банка на улице Владимира Великого. Предварительно, двое мужчин в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и хотели уехать из города.

Однако стражи порядка быстро среагировали и все экипажи отправились на перехват грабителей.

Задержание злоумышленника, ограбившего банк. Фото: facebook/lvivpolice

Задержание злоумышленника, ограбившего банк. Фото: facebook/lvivpolice

"Один из наших экипажей заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Однако через несколько минут, люди покинули транспортное средство на улице Городоцкой. Отрабатывая указанный район инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию", — говорится в сообщении.

Во время обысков грабителей обнаружили радиостанцию, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Украденные деньги. Фото: facebook/lvivpolice

Сумки с деньгами и другими вещами захватчиков. Фото: facebook/lvivpolice

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Отмечается, что, несмотря на то, что они были одеты в военную форму, отношения к военным они не имеют.

Напомним, недавно в Киеве задержали злоумышленников, совершивших разбой, грабежи и пытавших людей под видом полицейских. Им грозит до пятнадцати лет заключения.

Кроме того, во Львовской области разоблачена целая схема незаконного присвоения средств. Двое мужчин разворовали 44 миллиона гривен, которые должны были идти на реконструкцию зданий одного из военных городков области.