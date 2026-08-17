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Головна Львів Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра

Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 18:19
Прогноз погоди у Львові на 18 серпня — Львівський гідрометцентр прогнозує дощі та грози
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У Львівській області 18 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці синоптики прогнозують значні дощі, а вдень можливі короткочасні опади. Також у регіоні ймовірні грози. Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с, місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16 °C, вдень — 16–21 °C.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові 18 серпня

У Львові вночі температура повітря становитиме 12–14 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18–20 °C. Водночас погода залишатиметься нестабільною: можливі дощі, грози та пориви північно-західного вітру швидкістю до 15–20 м/с.

Через очікувані грози, значні опади та сильний вітер на території Львівщини та у Львові оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра - фото 1
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський гідрометцентр

Попередження діятиме 18 серпня. Мешканців регіону закликають враховувати погодні умови під час планування поїздок і перебування на вулиці.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський гідрометцентр

Окремо синоптики попередили про пожежну небезпеку.

Похолодання до +16° і сильні дощі: прогноз погоди у Львові завтра - фото 3
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Львівський гідрометцентр

У різних районах Львівської області прогнозують різні класи пожежної небезпеки — від найнижчого до надзвичайного. За наявності відкритого вогню або інших джерел займання це може підвищити ризик виникнення та швидкого поширення пожеж у лісах, полях і природних екосистемах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 7 серпня запровадили карантинні обмеження на окремій ділянці міста. Причиною став підтверджений випадок сказу в кота.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові вночі 15 серпня сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Варшавській. Через сильне задимлення та руйнування суміжної стіни рятувальники евакуювали шістьох людей, зокрема двох дітей, а причиною займання стала акумуляторна батарея.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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