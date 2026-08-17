Прогноз погоды во Львове на 18 августа — Львовский гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 18 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром синоптики прогнозируют сильные дожди, а днем возможны кратковременные осадки. Также в регионе вероятны грозы. Ветер будет северо-западным, 7–12 м/с, местами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11–16 °C, днем — 16–21 °C.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове 18 августа

Во Львове ночью температура воздуха составит 12–14 °C, а днем столбики термометров поднимутся до 18–20 °C. При этом погода останется нестабильной: возможны дожди, грозы и порывы северо-западного ветра со скоростью до 15–20 м/с.

Из-за ожидаемых гроз, значительных осадков и сильного ветра на территории Львовской области и во Львове объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский гидрометцентр

Предупреждение будет действовать 18 августа. Жителей региона призывают учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывании на улице.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский гидрометцентр

Отдельно синоптики предупредили о пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

В разных районах Львовской области прогнозируются различные классы пожарной опасности — от самого низкого до чрезвычайного. При наличии открытого огня или других источников возгорания это может повысить риск возникновения и быстрого распространения пожаров в лесах, на полях и в природных экосистемах.

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