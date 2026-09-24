Прогноз погоди у Львові та області на завтра 25 вересня

Похолодання до +5°С та дощі: у Львові завтра зіпсується погода
Погода у Львові та області завтра, 25 вересня, очікується хмарною. Умови визначатиме улоговина циклону з центром над Прибалтикою. Синоптики прогнозують опади та похолодання вночі.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області 25 вересня
Часом очікується невеликий дощ. Вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Львові вночі +7...+9 °С, вдень +13...+15 °С.
Пожежна небезпека
Завтра низька (другий клас), у горах місцями відсутня (перший клас) пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, у Бродах на Львівщині правоохоронці повідомили про спробу вбивства військовослужбовця. За даними слідства, 48-річний місцевий мешканець кинув у бік захисника України гранату.
Раніше у Львові співробітники контррозвідки СБУ викрили та затримали двох чоловіків, яких підозрюють у незаконному оформленні 14 супутникових терміналів Starlink для потреб російських окупантів.