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Головна Львів Похолодання до +5°С та дощі: у Львові завтра зіпсується погода

Похолодання до +5°С та дощі: у Львові завтра зіпсується погода

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24 вересня 2026 14:35
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 25 вересня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 25 вересня, очікується хмарною. Умови визначатиме улоговина циклону з центром над Прибалтикою. Синоптики прогнозують опади та похолодання вночі.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові та області 25 вересня

Часом очікується невеликий дощ. Вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Львові вночі +7...+9 °С, вдень +13...+15 °С.
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Погода в Україні 25 вересня. Фото: Meteoprog

Пожежна небезпека

Завтра низька (другий клас), у горах місцями відсутня (перший клас) пожежна небезпека.

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Прогноз погоди у Львові на 25 вересня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Бродах на Львівщині правоохоронці повідомили про спробу вбивства військовослужбовця. За даними слідства, 48-річний місцевий мешканець кинув у бік захисника України гранату.

Раніше у Львові співробітники контррозвідки СБУ викрили та затримали двох чоловіків, яких підозрюють у незаконному оформленні 14 супутникових терміналів Starlink для потреб російських окупантів.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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