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Главная Львов Похолодание до +5 °С и дожди: завтра во Львове ухудшится погода

Похолодание до +5 °С и дожди: завтра во Львове ухудшится погода

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24 сентября 2026 14:35
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 25 сентября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 25 сентября, ожидается облачной. Условия будет определять циклоническая впадина с центром над Прибалтикой. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание ночью.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды во Львове и области на 25 сентября

Временами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С;
  • во Львове ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С.
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Погода в Украине 25 сентября. Фото: Meteoprog

Пожарная опасность

Завтра низкая (второй класс), в горах местами отсутствует (первый класс) пожарная опасность.

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Прогноз пожарной опасности по Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Бродах на Львовщине правоохранители сообщили о попытке убийства военнослужащего. По данным следствия, 48-летний местный житель бросил в сторону защитника Украины гранату.

Ранее во Львове сотрудники контрразведки СБУ разоблачили и задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконном оформлении 14 спутниковых терминалов Starlink для нужд российских оккупантов.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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