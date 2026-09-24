Прогноз погоды во Львове и области на завтра 25 сентября

Похолодание до +5 °С и дожди: завтра во Львове ухудшится погода
Погода во Львове и области завтра, 25 сентября, ожидается облачной. Условия будет определять циклоническая впадина с центром над Прибалтикой. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание ночью.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 25 сентября
Временами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С;
- во Львове ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С.
Пожарная опасность
Завтра низкая (второй класс), в горах местами отсутствует (первый класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.
Львов — последние новости
Как писали Новини.LIVE, в Бродах на Львовщине правоохранители сообщили о попытке убийства военнослужащего. По данным следствия, 48-летний местный житель бросил в сторону защитника Украины гранату.
Ранее во Львове сотрудники контрразведки СБУ разоблачили и задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконном оформлении 14 спутниковых терминалов Starlink для нужд российских оккупантов.