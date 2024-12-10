Звільнили з роботи після мобілізації - на чию сторону став суд

Пуста судова зала. Фото: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

У Львівській області дільничий офіцер судився з управлінням поліції. Річ у тім, що підполковника поліції звільнили з посади після його мобілізації на військову службу.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Звільнили, бо перейшов на службу до Міністерства оборони

Під час судового засідання поліцейський розповів, що у вересні цього року йому у кабінеті начальника райвідділку поліції під відеозапис вручили повістку до ТЦК для того, аби звірити дані. Позивач був впевнений, що він має бронювання, але у ТЦК виявилася, що це не так і його мобілізували до війська. Окрім того, його звільнили з поліції.

"Вважає наказ про його звільнення незаконним, оскільки він не виявляв бажання переводитись на роботу в інші міністерства чи відомства, як зазначено у наказі про його звільнення, не писав жодних рапортів про переведення його на інше місце роботи чи служби, бажав і бажає проходити службу саме в поліції", — йдеться у вироку суду.

Представник управління поліції Львівщини зазначив, що дільничого офіцера звільнили у зв'язку з тим, що він перейшов на службу до Міністерства оборони України.

Що вирішив суд

Втім суддя, яка слухала справу, не погодилася з доводома представника Нацполіції та зазначила, що "призов на військову службу під час мобілізації" та "перехід у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств (організацій)" не є тотожними поняттями".

Таким чином, суд задовольнив позов поліцейського та скасував наказ про його звільнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Прикарпатті ТЦК мобілізували працівника підприємства, у якого була бронь. Суд став на бік чоловіка та визнав мобілізацію незаконною.

Як відомо, у Львові нацгвардієць через суд звільнився із військової служби, тому що йому потрібно було наглядати за батьком з інвалідністю.