Уволили с работы после мобилизации - на чью сторону стал суд

Пустой судебный зал. Фото: Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области

В Львовской области участковый офицер судился с управлением полиции. Дело в том, что подполковник полиции был уволен с должности после его мобилизации на военную службу.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Уволили, потому что перешел на службу в Министерство обороны

В ходе судебного заседания полицейский рассказал, что в сентябре этого года ему в кабинете начальника райотдела полиции под видеозапись вручили повестку в ТЦК для того, чтобы сверить данные. Истец был уверен, что у него есть бронирование, но в ТЦК оказалось, что это не так и его мобилизовали в армию. Кроме того, его уволили из полиции.

"Считает приказ о его увольнении незаконным, поскольку он не выказывал переводиться на работу в другие министерства или ведомства, как указано в приказе о его увольнении, не писал никаких рапортов о переводе его на другое место работы или службы, желал и желает проходить службу именно в полиции", — говорится в приговоре суда.

Представитель управления полиции Львовщины отметил, что участкового офицера уволили в связи с тем, что он перешел на службу в Министерство обороны Украины.

Что решил суд

Впрочем, судья, которая слушала дело, не согласилась с доводом представителя Нацполиции и отметила, что "призыв на военную службу во время мобилизации" и "переход в установленном порядке на работу в другие министерства и ведомства (организации)" не являются тождественными понятиями".

Таким образом, суд удовлетворил иск полицейского и отменил приказ о его увольнении.

Напомним, недавно мы писали, что в Прикарпатье ТЦК мобилизовали работника предприятия, у которого была бронь. Суд встал на сторону мужчины и признал мобилизацию незаконной.

Как известно, во Львове нацгвардеец через суд уволился с военной службы, потому что ему нужно было присматривать за отцом с инвалидностью.