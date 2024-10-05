Вбивство подружжя у селі Лопатин — поліція ідентифікувала нападника

Поліція ідентифікувала вбивцю подружжя з Лопатина на Львівщині, — ЗМІ
Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві подружжя в селі Лопатин. У соцмережах почали поширювати орієнтування на злочинця від імені начальника поліції Львівської області Олександра Шляховського.
Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Кого розшукує поліція щодо вбивства подружжя у Лопатині
Підозрюваним поліції, як стверджують джерела ЗМІ, є 36-річним Андрій Палій.
"До вчинення злочину причетний Палій Андрій Васильович, 19.02.1988 р.н., мешканець Радехівського району Львівської області, с. Кустин. Він залишив місце злочину на автомобілі потерпілого марки SsangYong Rexton, реєстраційний номер — ВС8282СН. Підозрюваний може бути озброєним рушницею марки ИЖ 27 ЕМ калібр-12", — йдеться в орієнтуванні.
Також анонімні джерела в правоохороннх органах підтвердили для ZAXID.NET, що таке орієнтування справді видала поліція.
Зазначимо, що за попередньою версією поліції мотивом розправи над чоловіком та жінкою у селі Лопатин могло бути пограбування.
Нагадаємо, у Броварах в готелі трьома пострілами вбили чоловіка. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині. А на Одещині матір зарізала власного сина під час сімейної вечері.
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