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Поліція ідентифікувала вбивцю подружжя з Лопатина на Львівщині, — ЗМІ

5 жовтня 2024 09:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вбивство подружжя у селі Лопатин — поліція ідентифікувала нападника
Криміналісти працюють на місці злочину. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві подружжя в селі Лопатин. У соцмережах почали поширювати орієнтування на злочинця від імені начальника поліції Львівської області Олександра Шляховського. 

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. 

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Підозрюваним поліції, як стверджують джерела ЗМІ, є 36-річним Андрій Палій. 

Вбивство у Лопатині
Орієнтування. Фото: скриншот

"До вчинення злочину причетний Палій Андрій Васильович, 19.02.1988 р.н., мешканець Радехівського району Львівської області, с. Кустин. Він залишив місце злочину на автомобілі потерпілого марки SsangYong Rexton, реєстраційний номер — ВС8282СН. Підозрюваний може бути озброєним рушницею марки ИЖ 27 ЕМ калібр-12", — йдеться в орієнтуванні.

Також анонімні джерела в правоохороннх органах підтвердили для ZAXID.NET, що таке орієнтування справді видала поліція.

Зазначимо, що за попередньою версією поліції мотивом розправи над чоловіком та жінкою у селі Лопатин могло бути пограбування.

Нагадаємо, у Броварах в готелі трьома пострілами вбили чоловіка. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині. А на Одещині матір зарізала власного сина під час сімейної вечері. 

вбивство стрілянина поліція Львівська область розшук

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