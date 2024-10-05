Вбивство подружжя у селі Лопатин — поліція ідентифікувала нападника

Криміналісти працюють на місці злочину. Фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві подружжя в селі Лопатин. У соцмережах почали поширювати орієнтування на злочинця від імені начальника поліції Львівської області Олександра Шляховського.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Підозрюваним поліції, як стверджують джерела ЗМІ, є 36-річним Андрій Палій.

Орієнтування. Фото: скриншот

"До вчинення злочину причетний Палій Андрій Васильович, 19.02.1988 р.н., мешканець Радехівського району Львівської області, с. Кустин. Він залишив місце злочину на автомобілі потерпілого марки SsangYong Rexton, реєстраційний номер — ВС8282СН. Підозрюваний може бути озброєним рушницею марки ИЖ 27 ЕМ калібр-12", — йдеться в орієнтуванні.

Також анонімні джерела в правоохороннх органах підтвердили для ZAXID.NET, що таке орієнтування справді видала поліція.

Зазначимо, що за попередньою версією поліції мотивом розправи над чоловіком та жінкою у селі Лопатин могло бути пограбування.

Нагадаємо, у Броварах в готелі трьома пострілами вбили чоловіка. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині. А на Одещині матір зарізала власного сина під час сімейної вечері.