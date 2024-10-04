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На Львівщині вбили власників озер у Лопатині — оголошено план перехоплення

4 жовтня 2024 15:09
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вбивство подружжя у Лопатині — деталі від поліції
Поліція на місці злочину. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львівській області в селі Лопатин сьогодні, 4 жовтня, знайшли тіла подружжя. Чоловіка та жінку жорстоко вбила невідома особа, триває розшук та слідчі дії. У ЗМІ заявили, що убиті були власниками озер в селі Лопатин. 

Про це повідомляє LVIV.Media та пресслужба поліції Львівської області.

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Тіла вбитих знайшов їхній зять

Як повідомлять журналісти LVIV.Media, посилаючись на власні джерела у поліції, чоловіка та його дружину невідома особа застрелила із рушниці. Вони володіли озерами у селі Лопатин.

Їхні тіла виявив у будинку вранці, 4 жовтня, їх зять, який зателефонував у поліцію близько 05:00 ранку. 

Тіло 51-річного чоловіка знайшли у коридорі помешкання, а його дружина була в кімнаті. В обох виявили поранення від вогнепальної зброї. 

Джерела також повідомили, що у поліції вже є підозрюваний — той був одягнений у камуфляжний одяг, викрав авто вбитого SsangYong Rexton та втік. Попередній мотив вбивства — пограбування. 

Кілька днів раніше у Лопатині місцевий мешканець скаржився, що в нього викрали мисливську рушницю, яка, можливо, стала знаряддям вбивства. 

Лопатин вбивство
Слідчі дії у на місці злочину. Фото: Національна поліція України

Що кажуть у поліції щодо вбивства подружжя в селі Лопатин

Правоохоронці ідентифікували особу загиблого та його дружини. Там підтвердили, що нападник вкрав автомобіль з двору помешкання убитих та поїхав у невідомому напрямку. 

"До встановлення місцеперебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Триває спеціальна поліцейська операція", — сказали у поліції. 

Нагадаємо, на Львівщині сталась моторошна потрійна ДТП із загиблим. А у Стрийському районі Львівської області рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, на якого впало дерево. 

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