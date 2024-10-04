Убийство супругов в Лопатине — детали от полиции

Полиция на месте преступления. Фото: Национальная полиция Украины

Во Львовской области в селе Лопатин сегодня, 4 октября, обнаружили тела супругов. Мужчину и женщину жестоко убил неизвестный, продолжается розыск и следственные действия. В СМИ заявили, что убитые были владельцами озер в селе Лопатин.

Об этом сообщает LVIV.Media и пресс-служба полиции Львовской области.

Читайте также:

Тела убитых нашел их зять

Как сообщат журналисты LVIV.Media, ссылаясь на собственные источники в полиции, мужа и его жену неизвестный застрелил из ружья. Они владели озерами в деревне Лопатин.

Их тела обнаружил в доме утром, 4 октября, их зять, позвонивший в полицию около 05:00 утра.

Тело 51-летнего мужчины нашли в коридоре дома, а его жена была в комнате. У обоих обнаружили ранения от огнестрельного оружия.

Источники также сообщили, что в полиции уже подозреваемый — тот был одет в камуфляжную одежду, угнал авто убитого SsangYong Rexton и скрылся. Предыдущий мотив убийства — ограбление.

Несколькими днями ранее в Лопатине местный житель жаловался, что у него похитили охотничье ружье, которое, возможно, стало орудием убийства.

Следственные действия на месте преступления. Фото: Национальная полиция Украины

Что говорят в полиции по поводу убийства супругов в селе Лопатин

Правоохранители идентифицировали личность погибшего и его супруги. Там подтвердили, что нападавший угнал автомобиль со двора дома убитых и уехал в неизвестном направлении.

"До установления местопребывания и задержания злоумышленника задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Продолжается специальная полицейская операция", — сказали в полиции.

Напомним, во Львовской области произошло жуткое тройное ДТП с погибшим. А в Стрыйском районе Львовской области спасатели деблокировали тело погибшего мужчины, на которого упало дерево.