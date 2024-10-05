Убийство супругов в селе Лопатин — полиция идентифицировала нападающего

Криминалисты работают с поличным. Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители установили личность мужчину, подозреваемого в убийстве супругов в селе Лопатин. В соцсетях начали распространять ориентировку на преступника от имени начальника полиции Львовской области Александра Шляховского.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

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Подозреваемым полиции, как утверждают источники СМИ, 36-летний Андрей Палий.

Ориентировка. Фото: скриншот

"К совершению преступления причастен Палий Андрей Васильевич, 19.02.1988 г.р., житель Радеховского района Львовской области, с. Кустин. Он оставил место преступления на автомобиле потерпевшего марки SsangYong Rexton, регистрационный номер — ВС8282СН. Подозреваемый может быть нарушен 27 ЭМ калибр-12", — говорится в ориентировании.

Также анонимные источники в правоохранительных органах подтвердили для ZAXID.NET, что такую ориентировку действительно выдала полиция.

Отметим, что, по предварительной версии полиции, мотивом расправы над мужчиной и женщиной в селе Лопатин могло быть ограбление.

Напомним, в Броварах в отеле тремя выстрелами убили мужчину. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в этом преступлении. А в Одесской области мать зарезала собственного сына во время семейного ужина.