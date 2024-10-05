Убийство супругов в селе Лопатин — полиция идентифицировала нападающего

Полиция идентифицировала убийцу супругов из Лопатина во Львовской области, — СМИ
Правоохранители установили личность мужчину, подозреваемого в убийстве супругов в селе Лопатин. В соцсетях начали распространять ориентировку на преступника от имени начальника полиции Львовской области Александра Шляховского.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.
Кого разыскивает полиция по убийству супругов в Лопатине
Подозреваемым полиции, как утверждают источники СМИ, 36-летний Андрей Палий.
"К совершению преступления причастен Палий Андрей Васильевич, 19.02.1988 г.р., житель Радеховского района Львовской области, с. Кустин. Он оставил место преступления на автомобиле потерпевшего марки SsangYong Rexton, регистрационный номер — ВС8282СН. Подозреваемый может быть нарушен 27 ЭМ калибр-12", — говорится в ориентировании.
Также анонимные источники в правоохранительных органах подтвердили для ZAXID.NET, что такую ориентировку действительно выдала полиция.
Отметим, что, по предварительной версии полиции, мотивом расправы над мужчиной и женщиной в селе Лопатин могло быть ограбление.
Напомним, в Броварах в отеле тремя выстрелами убили мужчину. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в этом преступлении. А в Одесской области мать зарезала собственного сына во время семейного ужина.
Читайте Новини.LIVE!