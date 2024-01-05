Поліція Львівщини закликала відмовитися від купання в ополонці на Водохреще

Купання в ополонці на Водохреща. Фото: istockphoto.com

Поліція Львівської області закликала місцевих жителів утриматися від купання в ополонці на Водохреща, 6 січня. Водночас, якщо ви все ж вирішите пірнути в крижану воду, правоохоронці надали кілька порад, як потрібно правильно купатися, щоб це не мало негативних наслідків.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Як правильно купатися на Водохреща

"Ми радимо вам утриматися від пірнання у водоймища", — йдеться в повідомленні.

Безпечне купання на Водохреща:

Перед тим, як пірнути у холодну воду, важливо проконсультуватися з лікарем, оскільки зимове купання може бути небезпечним для здоров'я.

Перед входом у воду необхідно активно розім'ятися.

Перед зануренням спочатку зволожте обличчя, груди, живіт та спину, і лише потім входіть у воду.

Занурюватися з головою небажано, тому що це може спричинити раптове переохолодження. Безпечний час перебування у холодній воді — від 3 до 5 секунд.

Після купання потрібно негайно зняти мокрий одяг, швидко утертися й одягнути сухий теплий одяг.

Вживання алкоголю та куріння перед зануренням у холодну воду вкрай небезпечні. Алкоголь розширює кровоносні судини, збільшуючи втрату тепла, а куріння погіршує кровообіг, збільшуючи ризик переохолодження.

Купатися слід лише у спеціально обладнаних та безпечних для цього місцях із перевіреною глибиною.

"Також не варто брати участь у купаннях вагітним та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися тільки під наглядом дорослих", — уточнили в поліції.

Водохреща у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові на Водохреща відбувається традиційне освячення води, при цьому багато жителів міста також беруть участь у купанні в ополонці. Це вважається за спосіб очиститися від гріхів і забезпечити здоров'я на весь наступний рік. Названо місця, де можна викупатися у Львові на Водохрещі, 6 січня.

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