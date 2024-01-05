Поліція Львівщини закликала відмовитися від купання в ополонці на Водохреще

Поліція Львівщини закликала відмовитися від купання в ополонці на Водохреща
Поліція Львівської області закликала місцевих жителів утриматися від купання в ополонці на Водохреща, 6 січня. Водночас, якщо ви все ж вирішите пірнути в крижану воду, правоохоронці надали кілька порад, як потрібно правильно купатися, щоб це не мало негативних наслідків.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Як правильно купатися на Водохреща
"Ми радимо вам утриматися від пірнання у водоймища", — йдеться в повідомленні.
Безпечне купання на Водохреща:
- Перед тим, як пірнути у холодну воду, важливо проконсультуватися з лікарем, оскільки зимове купання може бути небезпечним для здоров'я.
- Перед входом у воду необхідно активно розім'ятися.
- Перед зануренням спочатку зволожте обличчя, груди, живіт та спину, і лише потім входіть у воду.
- Занурюватися з головою небажано, тому що це може спричинити раптове переохолодження. Безпечний час перебування у холодній воді — від 3 до 5 секунд.
- Після купання потрібно негайно зняти мокрий одяг, швидко утертися й одягнути сухий теплий одяг.
- Вживання алкоголю та куріння перед зануренням у холодну воду вкрай небезпечні. Алкоголь розширює кровоносні судини, збільшуючи втрату тепла, а куріння погіршує кровообіг, збільшуючи ризик переохолодження.
- Купатися слід лише у спеціально обладнаних та безпечних для цього місцях із перевіреною глибиною.
"Також не варто брати участь у купаннях вагітним та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися тільки під наглядом дорослих", — уточнили в поліції.
Нагадаємо, що у Львові на Водохреща відбувається традиційне освячення води, при цьому багато жителів міста також беруть участь у купанні в ополонці. Це вважається за спосіб очиститися від гріхів і забезпечити здоров'я на весь наступний рік. Названо місця, де можна викупатися у Львові на Водохрещі, 6 січня.
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