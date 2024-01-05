Полиция Львовщины призвала отказаться от купания в проруби на Крещение

Купание в проруби на Крещение. Фото: istockphoto.com

Полиция Львовской области призвала местных жителей воздержаться от купания в проруби на Крещение, 6 января. В то же время, если вы все же решите окунуться в ледяную воду, правоохранители предоставили несколько советов, как нужно правильно купаться, чтобы это не имело негативных последствий.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Как правильно купаться на Крещение

"Мы советуем вам воздержаться от ныряния в водоемы", — говориться в сообщении.

Безопасное купание на Крещение:

Перед тем, как окунуться в холодную воду, важно проконсультироваться с доктором, так как зимнее купание может быть опасным для здоровья;

Перед входом в воду необходимо активно размяться.

Перед погружением сначала увлажните лицо, грудь, живот и спину, и только потом входите в воду.

Погружаться с головой нежелательно, так как это может вызвать внезапное переохлаждение. Безопасное время нахождения в холодной воде — от 3 до 5 секунд;

После купания нужно немедленно снять мокрую одежду, быстро вытереться и одеться в сухую теплую одежду;

Употребление алкоголя и курение перед погружением в холодную воду крайне опасны. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая потерю тепла, а курение ухудшает кровообращение, повышая риск переохлаждения;

Купаться следует только в специально оборудованных и безопасных для этого местах с проверенной глубиной.

"Также не стоит участвовать в купаниях беременным и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под наблюдением взрослых", — уточнили в полиции.

Крещение во Львове. Фото: скриншот

Напомним, что во Львове на Крещение происходит традиционное освящение воды, при этом многие жители города также принимают участие в купании в проруби. Это считается способом очиститься от грехов и обеспечить здоровье на весь предстоящий год. Названы места, где можно искупаться во Львове на Крещение, 6 января.

Также мы сообщали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.