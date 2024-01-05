Полиция Львовщины призвала отказаться от купания в проруби на Крещение
Полиция Львовской области призвала местных жителей воздержаться от купания в проруби на Крещение, 6 января. В то же время, если вы все же решите окунуться в ледяную воду, правоохранители предоставили несколько советов, как нужно правильно купаться, чтобы это не имело негативных последствий.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Как правильно купаться на Крещение
"Мы советуем вам воздержаться от ныряния в водоемы", — говориться в сообщении.
Безопасное купание на Крещение:
- Перед тем, как окунуться в холодную воду, важно проконсультироваться с доктором, так как зимнее купание может быть опасным для здоровья;
- Перед входом в воду необходимо активно размяться.
- Перед погружением сначала увлажните лицо, грудь, живот и спину, и только потом входите в воду.
- Погружаться с головой нежелательно, так как это может вызвать внезапное переохлаждение. Безопасное время нахождения в холодной воде — от 3 до 5 секунд;
- После купания нужно немедленно снять мокрую одежду, быстро вытереться и одеться в сухую теплую одежду;
- Употребление алкоголя и курение перед погружением в холодную воду крайне опасны. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая потерю тепла, а курение ухудшает кровообращение, повышая риск переохлаждения;
- Купаться следует только в специально оборудованных и безопасных для этого местах с проверенной глубиной.
"Также не стоит участвовать в купаниях беременным и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под наблюдением взрослых", — уточнили в полиции.
Напомним, что во Львове на Крещение происходит традиционное освящение воды, при этом многие жители города также принимают участие в купании в проруби. Это считается способом очиститься от грехов и обеспечить здоровье на весь предстоящий год. Названы места, где можно искупаться во Львове на Крещение, 6 января.
Также мы сообщали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.
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