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Польські фермери продовжать протести — як довго буде блокада кордону

23 листопада 2023 21:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польські фермери продовжать протести — як довго буде блокада кордону
Польські протестувальники на кордоні. Фото: Michal Wawer
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На українському кордоні з Польщею тривають протести перевізників. Польські фермери, які приєдналися до блокади планують продовжити свої страйки до січня 2024 року.

Про це повідомляє Wiadomosci Rolnicze Polska.

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Блокада кордону триватиме до січня 

Зазначається, що спочатку фермери хотіли мітингувати на кордоні до 25 листопада, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня. Вже з понеділка, 27 листопада продовжиться блокада пункту пропуску Медика-Шегині.

За інформацією фермерів, польські аграрії втрачають дві тисячі злотих на кожному гектарі вирощеної кукурудзи. Це відбувається черех продаж продукції за низькими цінами на тлі вартості української продукції. Фермери також вимагають від польського уряду не підвищення податку на землю.

За словами одного з організаторів протесту Романа Кондрова, наразі фермери пропускатимуть лише дві вантажівки на добу.  Однак вся необхідна гуманітарна допомога надходитиме до України вчасно та без обмежень.

Нагадаємо, на сьогодні в черзі на кордоні в бік України стоять 2600 вантажівок. Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.

Після загибелі другого водія з України в черзі заблокованих вантажівок на польському кордоні українські дипломати направили офіційне звернення до Міністерства закордонних справ Польщі з вимогою поновити рух. Посольство терміново вимагає відкрити рух вантажівок. 

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