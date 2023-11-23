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Польские фермеры продолжат протесты — как долго будет блокада границы

23 ноября 2023 21:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Польские фермеры продолжат протесты — как долго будет блокада границы
Польские протестующие на границе. Фото: Michal Wawer
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, которые присоединились к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.

Об этом сообщает Wiadomosci Rolnicze Polska.

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Блокада границы продлится до января

Сначала фермеры хотели митинговать на границе до 25 ноября, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января. Уже с понедельника, 27 ноября, продолжится блокада пункта пропуска Медика-Шегини.

По информации фермеров, польские аграрии теряют две тысячи злотых на каждом гектаре выращенной кукурузы. Это происходит от продажи продукции по низким ценам на фоне стоимости украинской продукции. Фермеры также потребовали от польского правительства неповышения налога на землю.

По словам одного из организаторов протеста Романа Кондрова, фермеры будут пропускать только два грузовика в сутки. Однако вся необходимая гуманитарная помощь будет поступать в Украину вовремя и без ограничений.

Напомним, на сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков. Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

После гибели второго водителя из Украины в очереди заблокированных грузовиков на польской границе украинские дипломаты направили официальное обращение в Министерство иностранных дел Польши с требованием возобновить движение. Посольство срочно требует открытия движения грузовиков.

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