Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова arrow

Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

11 жовтня 2024 10:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Смертельна ДТП під Львовом — автобус зіткнувся з вантажівками та автомобілем
ДТП поблизу села Чишки Львівської області. Фото: ДСНС Львівщини
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Біля села Чишки Львівського району вранці 11 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії постраждало 35 людей, серед яких шестеро дітей, ще троє осіб загинули.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у п'ятницю, 11 жовтня. 

Читайте також:

Смертельна ДТП на Львівщині

Сьогодні вранці о 06:34 на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля. 

аварія поблизу села Чишки
Автотроща у Львівському районі. Фото: ДСНС Львівщини

"Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі", — йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники виявили затиснутих людей у пошкоджених транспортних засобах, які потребували невідкладної допомоги. Використовуючи спеціальний інструмент, вони деблокували трьох травмованих із автобуса — двох пасажирів та водія, яких було госпіталізовано.

рятувальники деблокують тіло
Рятувальники надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Львівщини

Наразі відомо про 35 постраждалих осіб, серед яких шестеро дітей. Троє людей загинули.

"Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки", — зазначили у ДСНС.

Правоохоронці встановлюються причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 10 жовтня неподалік пункту пропуску "Медика" у Польщі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, який рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку.

Раніше ми писали, що у ДТП на Закарпатті 7 жовтня загинув народний артист України Богдан Сташків.

ДТП Львівська область вантажівки автобуси поранення загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll