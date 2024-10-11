Смертельна ДТП під Львовом — автобус зіткнувся з вантажівками та автомобілем

ДТП поблизу села Чишки Львівської області. Фото: ДСНС Львівщини

Біля села Чишки Львівського району вранці 11 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії постраждало 35 людей, серед яких шестеро дітей, ще троє осіб загинули.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у п'ятницю, 11 жовтня.

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Сьогодні вранці о 06:34 на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля.

Автотроща у Львівському районі. Фото: ДСНС Львівщини

"Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі", — йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники виявили затиснутих людей у пошкоджених транспортних засобах, які потребували невідкладної допомоги. Використовуючи спеціальний інструмент, вони деблокували трьох травмованих із автобуса — двох пасажирів та водія, яких було госпіталізовано.

Рятувальники надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС Львівщини

Наразі відомо про 35 постраждалих осіб, серед яких шестеро дітей. Троє людей загинули.

"Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки", — зазначили у ДСНС.

Правоохоронці встановлюються причини та обставини аварії.

Нагадаємо, 10 жовтня неподалік пункту пропуску "Медика" у Польщі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, який рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку.

Раніше ми писали, що у ДТП на Закарпатті 7 жовтня загинув народний артист України Богдан Сташків.