Смертельна ДТП під Львовом — автобус зіткнувся з вантажівками та автомобілем

Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова
Біля села Чишки Львівського району вранці 11 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії постраждало 35 людей, серед яких шестеро дітей, ще троє осіб загинули.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у п'ятницю, 11 жовтня.
Смертельна ДТП на Львівщині
Сьогодні вранці о 06:34 на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Чишки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, двох вантажівок та легкового автомобіля.
"Рятувальники Львівщини ліквідували наслідки жахливої автотрощі", — йдеться у повідомленні.
На місці події рятувальники виявили затиснутих людей у пошкоджених транспортних засобах, які потребували невідкладної допомоги. Використовуючи спеціальний інструмент, вони деблокували трьох травмованих із автобуса — двох пасажирів та водія, яких було госпіталізовано.
Наразі відомо про 35 постраждалих осіб, серед яких шестеро дітей. Троє людей загинули.
"Також рятувальники деблокували ще одного загиблого водія автобуса та двох загиблих водіїв з вантажівки", — зазначили у ДСНС.
Правоохоронці встановлюються причини та обставини аварії.
Нагадаємо, 10 жовтня неподалік пункту пропуску "Медика" у Польщі сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, який рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку.
Раніше ми писали, що у ДТП на Закарпатті 7 жовтня загинув народний артист України Богдан Сташків.
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