Смертельное ДТП во Львове — автобус столкнулся с грузовиками и автомобилем

ДТП у села Чишки Львовской области. Фото: ГСЧС Львовщины

У села Чишки Львовского района утром 11 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали 35 человек, среди которых шестеро детей, еще три человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области в пятницу, 11 октября.

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Сегодня утром в 06:34 на объездной дороге Львова, близ села Чишки, произошло масштабное ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля.

Авария во Львовском районе. Фото: ГСЧС Львовщины

"Спасатели Львовщины ликвидировали последствия ужасной автокатастрофы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели обнаружили зажатых людей в поврежденных транспортных средствах, которые нуждались в неотложной помощи. Используя специальный инструмент, они деблокировали трех травмированных из автобуса — двух пассажиров и водителя, которые были госпитализированы.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС Львовщины

Сейчас известно о 35 пострадавших, среди которых шестеро детей. Три человека погибли.

"Также спасатели деблокировали еще одного погибшего водителя автобуса и двух погибших водителей из грузовика", — отметили в ГСЧС.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 10 октября неподалеку от пункта пропуска "Медика" в Польше произошло смертельное ДТП. Микроавтобус, который двигался в направлении Украины, врезался в припаркованный грузовик.

Ранее мы писали, что в ДТП в Закарпатье 7 октября погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.