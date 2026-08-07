Порушення розумних строків судового розгляду: коментар прокурора у справі Фаріон

Прокурор Дмитро Петльований під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон 7 серпня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 7 серпня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Прокурор Дмитро Петльований заявив, що перебіг судового розгляду вже починає виглядати як порушення розумних строків.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Справа Фаріон: прокурор про затягування судового процесу

Сьогодні, 7 серпня, під час чергового засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу для обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Йдеться про тримання під вартою без визначення розміру застави.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що суд розглянув клопотання та задовольнив його. Відтак запобіжний захід обвинуваченому продовжили.

"Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Було розглянуто клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Таке клопотання було судом задоволено, відповідно, продовжено запобіжний захід", — сказав Петльований.

За словами прокурора, на наступному судовому засіданні очікується виступ сторони захисту в судових дебатах. Він зазначив, що захист має скористатися відповідним процесуальним правом.

"Ну і наступного судового засідання очікуємо, що сторона захисту почне нарешті виступати у судових дебатах, скористається своїм правом, яке їм надано", — зазначив прокурор.

Окремо Петльований прокоментував питання можливого затягування судового розгляду. Він наголосив, що не може оцінювати думки адвокатів чи їхню професійну поведінку, однак зазначив, що ситуація вже починає викликати питання щодо дотримання розумних строків.

"А щодо затягування, не входить в мою компетенцію, в мої повноваження читати думки адвокатів і їхню професійну поведінку. Але на даний час вже починає виглядати ніби порушення розумних строків судового розгляду", — заявив Петльований.

Новини.LIVE інформували, що у Львові 7 серпня триває чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. До Шевченківського районного суду прибув В’ячеслав Зінченко, якого підозрюють у її вбивстві. Під час засідання сторони подали низку клопотань, зокрема щодо запобіжного заходу та складу захисту, після чого суд пішов до нарадчої кімнати.

Пізніше судді оголосили про рішення продовжити Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 4 жовтня.

Новини.LIVE також писали, що 9 липня 2026 року у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд дозволив адвокатці Ларисі Криворучко знову брати участь у процесі, але відмовив В’ячеславу Зінченку у відмові від державної захисниці Діани Кари. Відтак інтереси обвинуваченого представлятимуть дві адвокатки.