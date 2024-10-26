У Львові затримали посадовця ТЦК — що відомо

Правоохоронці затримали посадовця ТЦК. Фото: спецпрокуратура

У Львові правоохоронці затримали посадовця територіального центру комплектування під час передачі ним хабаря. Чоловік намагався "підкупити" колегу, щоб той не притягував до відповідальності його підлеглого.

Про це повідомила пресслужба спецпрокуратури Західного регіону у суботу, 26 жовтня.

Читайте також:

У Львові затримали посадовця ТЦК

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному посадовцю районного ТЦК та СП за фактом надання неправомірної вигоди.

За даними слідства, підозрюваний за дві тисячі доларів намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та своєю чергою не притягувала до відповідальності його підлеглого, який був у стані сп'яніння на робочому місці.

Затриманий військовий. Фото: спецпрокуратура

Військового затримали під час надання хабаря. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Повідомляється, що санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майно або без.

Нагадаємо, під час обшуків у очільниці Миколаївського обласного МСЕК знайшли понад 450 тис. доларів і колекцію ювелірних виробів. Все це багатство жінка тримала у квартирах, які оформила на власного сина.

Раніше ми писали про те, що прикордонники у пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" затримали водія з Азербайджану. Чоловік намагався в’їхати в Республіку Молдова з підробленими водійськими правами.