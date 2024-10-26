Во Львове задержали должностное лицо ТЦК — что известно

Правоохранители задержали чиновника ТЦК. Фото: спецпрокуратура

Во Львове правоохранители задержали чиновника территориального центра комплектования во время передачи взятки. Мужчина пытался подкупить коллегу, чтобы тот не привлекал к ответственности его подчиненного.

Об этом сообщила пресс-служба спецпрокуратуры Западного региона в субботу, 26 октября.

Читайте также:

Во Львове задержали чиновника ТЦК

Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему должностному лицу районного ТЦК и СП по факту предоставления неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемый за две тысячи долларов пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы тот в свою очередь не привлекал к ответственности его подчиненного, который был в состоянии опьянения на рабочем месте.

Задержанный военный. Фото: спецпрокуратура

Военнослужащего задержали во время дачи взятки. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также правоохранители проверяют причастность к преступлению других лиц.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Напомним, во время обысков у главы Николаевской областной МСЭК нашли более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий. Все это состояние женщина держала в квартирах, которые оформила на собственного сына.

Ранее мы писали о том, что пограничники в пункте пропуска "Староказаче — Тудора" задержали водителя из Азербайджана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.