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Чиновника Львовского ТЦК задержали на передаче взятки

26 октября 2024 18:04
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львове задержали должностное лицо ТЦК — что известно
Правоохранители задержали чиновника ТЦК. Фото: спецпрокуратура
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львове правоохранители задержали чиновника территориального центра комплектования во время передачи взятки. Мужчина пытался подкупить коллегу, чтобы тот не привлекал к ответственности его подчиненного.

Об этом сообщила пресс-служба спецпрокуратуры Западного региона в субботу, 26 октября.

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Во Львове задержали чиновника ТЦК

Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему должностному лицу районного ТЦК и СП по факту предоставления неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемый за две тысячи долларов пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы тот в свою очередь не привлекал к ответственности его подчиненного, который был в состоянии опьянения на рабочем месте.

Чиновник ТЦК
Задержанный военный. Фото: спецпрокуратура

Военнослужащего задержали во время дачи взятки. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также правоохранители проверяют причастность к преступлению других лиц.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Напомним, во время обысков у главы Николаевской областной МСЭК нашли более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий. Все это состояние женщина держала в квартирах, которые оформила на собственного сына.

Ранее мы писали о том, что пограничники в пункте пропуска "Староказаче — Тудора" задержали водителя из Азербайджана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.

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