Поширювали портрети Сталіна та Брежнєва: у Львові судили "поціновувачів" СРСР
У Львові повідомили про підозру двом громадянам України, які поширювали в соціальних мережах комуністичну символіку. Зокрема, символіку у вигляді герба СРСР, портретів Сталіна та Брежнєва.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Мешканці Львова поширювали комуністичну символіку
За даними Галицької та Франківської окружних прокуратур міста Львова, двом громадянам України інкримінують поширення та публічне використання комуністичної символіки.
"Мешканка Львова у забороненій соцмережі "Однокласники" розміщувала публікації з пропагандою комуністичної ідеології. Зокрема, символіку у вигляді герба СРСР, портретів Сталіна, Брежнєва та інше. Ще один львів’янин у тій же соціальній мережі поширював дописи із комуністичною символікою у вигляді серпа і молота та позитивно висвітлював ідеї комунізму", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.
Також, ми писали, що на Львівщині засудили "громадянина СРСР". У місті Червоноград місцевий мешканець перед початком повномасштабного вторгнення вивісив на балкон радянський прапор.