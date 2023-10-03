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Поширювали портрети Сталіна та Брежнєва: у Львові судили "поціновувачів" СРСР

3 жовтня 2023 14:45
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Марта Байдака
Журналіст
Поширювали портрети Сталіна та Брежнєва: у Львові судили "поціновувачів" СРСР
Плакат Сталіна. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові повідомили про підозру двом громадянам України, які поширювали в соціальних мережах комуністичну символіку. Зокрема, символіку у вигляді герба СРСР, портретів Сталіна та Брежнєва.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Мешканці Львова поширювали комуністичну символіку

За даними Галицької та Франківської окружних прокуратур міста Львова, двом громадянам України інкримінують  поширення та публічне використання комуністичної символіки.

"Мешканка Львова у забороненій соцмережі "Однокласники" розміщувала публікації з пропагандою комуністичної ідеології. Зокрема, символіку у вигляді герба СРСР, портретів Сталіна, Брежнєва та інше. Ще один львів’янин у тій же соціальній мережі поширював дописи із комуністичною символікою у вигляді серпа і молота та позитивно висвітлював ідеї комунізму", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.

Також, ми писали, що на Львівщині засудили "громадянина СРСР". У місті Червоноград місцевий мешканець перед початком повномасштабного вторгнення вивісив на балкон радянський прапор. 

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