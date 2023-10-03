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Распространяли портреты Сталина и Брежнева: во Львове судили "ценителей" СССР

3 октября 2023 14:45
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Марта Байдака
Журналист
Распространяли портреты Сталина и Брежнева: во Львове судили "ценителей" СССР
Плакат Сталина. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове сообщили о подозрении двум гражданам Украины, распространявшим в социальных сетях коммунистическую символику. В частности, символику в виде герба СССР, портретов Сталина и Брежнева.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Жители Львова распространяли коммунистическую символику

По данным Галицкой и Франковской окружных прокуратур города Львова, двум гражданам Украины инкриминируют распространение и публичное использование коммунистической символики.

"Жительница Львова в запрещенной соцсети "Одноклассники" размещала публикации с пропагандой коммунистической идеологии. В частности, символику в виде герба СССР, портретов Сталина, Брежнева. Еще один львовянин в той же социальной сети распространял сообщения с коммунистической символикой  и положительно освещал идеи коммунизма",  — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

Также мы псиалы, что на Львовщине осудили "гражданина СССР". В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг.

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