Распространяли портреты Сталина и Брежнева: во Львове судили "ценителей" СССР

Плакат Сталина. Фото: СБУ

Во Львове сообщили о подозрении двум гражданам Украины, распространявшим в социальных сетях коммунистическую символику. В частности, символику в виде герба СССР, портретов Сталина и Брежнева.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Жители Львова распространяли коммунистическую символику

По данным Галицкой и Франковской окружных прокуратур города Львова, двум гражданам Украины инкриминируют распространение и публичное использование коммунистической символики.

"Жительница Львова в запрещенной соцсети "Одноклассники" размещала публикации с пропагандой коммунистической идеологии. В частности, символику в виде герба СССР, портретов Сталина, Брежнева. Еще один львовянин в той же социальной сети распространял сообщения с коммунистической символикой и положительно освещал идеи коммунизма", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

Также мы псиалы, что на Львовщине осудили "гражданина СССР". В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг.